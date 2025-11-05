Allegri caccia alle 100 vittorie col Milan Ecco quelle da ricordare

Max è a 99 successi nella sua vita in rossonero: vuole la tripla cifra prima della pausa. In un viaggio nel tempo, riviviamo le sue partite più iconiche (o solo più particolari). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri, caccia alle 100 vittorie col Milan. Ecco quelle da ricordare...

News recenti che potrebbero piacerti

Lazio, caccia al quarto posto: Sarri non molla! Le sue dichiarazioni in conferenza fanno discutere.: Alla vigilia della sfida tra Milan e Roma, Massimiliano Allegri, con la sua solita espressione di chi ne ha viste tante, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, $MilanPisa 1-0 dopo i primi 45': rossoneri a caccia dei 3 punti per restare in vetta La squadra di Allegri prova un primo allungo. Partita di cartello: domani alle 18 $NapoliInter, Aggiornamenti e cronache testuali su Rainews.it - X Vai su X

Dalle 300 di Allegri (che rischia un 100) alle 500 di Pioli - Quando Massimiliano Allegri dalla panchina del Milan ha sfidato Stefano Pioli in campionato ha raccolto 4 vittorie e 3 pareggi. Segnala tuttomercatoweb.com

Allegri può eguagliare Lippi nelle vittorie in bianconero. L'augurio dell'ex ct: "Arrivare a 500" - Un successo al Da Luz per eguagliare Lippi: vincendo contro il Benfica, Massimiliano Allegri raggiungerebbe l'ex c. Secondo m.tuttomercatoweb.com

Chi esalta Allegri e la Juve per queste vittorie ha poca stima dei bianconeri - Abbiamo letto e ascoltato, negli ultimi giorni, commenti pieni d’entusiasmo per la vittoria della Juve a Siviglia; in particolare Allegri è stato celebrato da molti come se avesse realizzato ... Secondo calciomercato.com