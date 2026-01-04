Aspettando la Befana a Pollutri | una serata tra memoria ed enogastronomia per ricordare Dino Domenico Tartaglia

Lunedì 5 gennaio a Pollutri si svolge “Aspettando la Befana”, un evento promosso dalla Pro Loco Pollutri Aps per ricordare Dino Domenico Tartaglia, figura di rilievo nelle istituzioni e nella cultura locale. La serata unisce momenti di memoria e tradizione enogastronomica, offrendo l’occasione di condividere valori e ricordi in un’atmosfera semplice e rispettosa.

Una serata magica sotto le stelle… aspettando la Befana tra musica, sorrisi e divertimento!” - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.