Aspettando la Befana a Pollutri | una serata tra memoria ed enogastronomia per ricordare Dino Domenico Tartaglia
Lunedì 5 gennaio a Pollutri si svolge “Aspettando la Befana”, un evento promosso dalla Pro Loco Pollutri Aps per ricordare Dino Domenico Tartaglia, figura di rilievo nelle istituzioni e nella cultura locale. La serata unisce momenti di memoria e tradizione enogastronomica, offrendo l’occasione di condividere valori e ricordi in un’atmosfera semplice e rispettosa.
A Pollutri, lunedì 5 gennaio, torna “Aspettando la Befana”, l’appuntamento che la Pro Loco Pollutri Aps dedica alla memoria di Dino Domenico Tartaglia, uomo delle istituzioni, della cultura e della comunità. Non una semplice festa: un atto di affetto verso chi ha amato Pollutri fino in fondo.In. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Una serata speciale per ricordare i fondatori e le vittorie storiche della società calcistica aretina. La Cricca tra memorie e passioni. Una storia di amicizia e successi
Leggi anche: Trofeo Bandini, a Forlimpopoli una serata tra memoria e futuro. E nel 2026 sarà premiato Kimi Antonelli
Aspettando la Befana a Pollutri: una serata tra memoria ed enogastronomia per ricordare Dino Domenico Tartaglia - A Pollutri, lunedì 5 gennaio, torna “Aspettando la Befana”, l’appuntamento che la Pro Loco Pollutri Aps dedica alla memoria di Dino Domenico Tartaglia, uomo delle istituzioni, della cultura e della ... chietitoday.it
Una serata magica sotto le stelle… aspettando la Befana tra musica, sorrisi e divertimento!” - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.