Hostage Stuck in my head | è uscito il debutto discografico di SEBA

SEBA, Sebastian E’ disponibile dal 17 Gennaio 2026, Hostage, Stuck in my head il nuovo e attesissimo progetto discografico di SEBA. L’album, distribuito su tutte le principali piattaforme digitali di streaming, incluse Spotify e Apple Music, è il debutto del giovane artista: un viaggio in cinque tracce live pop-acoustic. Originario di Quito (EQ), Seba incarna l’artista moderno che non rinuncia alla propria passione: dedica da sempre tutto il suo tempo libero alla musica. Questo percorso lo ha visto iniziare a scrivere fin da giovane, mettendo da subito cura e dedizione alla scrittura dei brani che finora sono rimasti nelle mura della sua camera. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

