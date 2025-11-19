il ritorno discografico di matteo becucci su punto radio cascina

Pisa 19 novembre 2025- Sarà Matteo Becucci il protagonista del nuovo appuntamento con il programma "Cartoline digitali", a Punto Radio Cascina con Luca Doni e Alex Galli, in diretta mercoledì 19 novembre alle 14 anche on line su fb. Becucci presenterà il nuovo singolo "Black Friday" che anticipa l'uscita del nuovo album "Tempo per vivere" a gennaio. A undici anni di distanza dall'ultimo album di inediti torna a pubblicare musica il cantautore livornese Matteo Becucci: "Tempo per vivere" (dal 30 gennaio 2026) sarà il suo quarto album solista da quando ha iniziato la sua carriera discografica vincendo X Factor nel 2009. 🔗 Leggi su Lanazione.it

