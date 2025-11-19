Il ritorno discografico di Matteo Becucci su Punto Radio Cascina
Pisa 19 novembre 2025- Sarà Matteo Becucci il protagonista del nuovo appuntamento con il programma "Cartoline digitali", a Punto Radio Cascina con Luca Doni e Alex Galli, in diretta mercoledì 19 novembre alle 14 anche on line su fb. Becucci presenterà il nuovo singolo "Black Friday" che anticipa l'uscita del nuovo album "Tempo per vivere" a gennaio. A undici anni di distanza dall'ultimo album di inediti torna a pubblicare musica il cantautore livornese Matteo Becucci: "Tempo per vivere" (dal 30 gennaio 2026) sarà il suo quarto album solista da quando ha iniziato la sua carriera discografica vincendo X Factor nel 2009. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
NINO BUONOCORE M.I.S.L.A (Metti in salvo l'amore) il ritorno discografico di uno dei più raffinati cantautori della scena partenopea e non solo. CD in uscita il 21/11/2025 LP in uscita il 12/12/2025 IN PRENOTAZIONE da Ritmi Urbani INFO 0823797530 - facebook.com Vai su Facebook
Il 17 novembre 1980 John Lennon e Yoko Ono pubblicarono “Double Fantasy”, l’album che segnava il ritorno discografico dell’ex Beatle dopo cinque anni di silenzio creativo dedicati alla vita familiare. Il disco raccoglie 14 delle 22 canzoni registrate dalla co Vai su X
Matteo Becucci annuncia il nuovo album “Tempo per vivere”. - A undici anni di distanza dall’ultimo album di inediti torna a pubblicare musica il cantautore livornese Matteo Becucci: “Tempo per vivere” (dal 30 gennaio 2026) sarà il suo quarto album solista. Riporta corrierenazionale.it