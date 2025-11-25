‘Miracoli Catrame’ | il debutto discografico di Mormile tra introspezione e groove

Tempo di lettura: 3 minuti Da venerdì 28 novembre sarà disponibile in formato vinile e su tutte le piattaforme digitali ‘ Miracoli, Catrame ‘, il primo album di Mormile, pubblicato dall’etichetta FDAM e distribuito da Altafonte. Il disco, che unisce brani già noti come ‘Un po’ Retrò’, ‘Fried Chicken’ e ‘Comiche Annate Cosmiche’ a nuove composizioni, offre una visione intima e riflessiva del mondo interiore dell’artista napoletano. Miracoli, Catrame è un viaggio musicale che esplora il rapporto con sé stessi come chiave di lettura della realtà esterna, attraverso immagini, simbolismi e personaggi che rimandano direttamente all’universo creativo di Mormile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

