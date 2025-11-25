‘Miracoli Catrame’ | il debutto discografico di Mormile tra introspezione e groove
Tempo di lettura: 3 minuti Da venerdì 28 novembre sarà disponibile in formato vinile e su tutte le piattaforme digitali ‘ Miracoli, Catrame ‘, il primo album di Mormile, pubblicato dall’etichetta FDAM e distribuito da Altafonte. Il disco, che unisce brani già noti come ‘Un po’ Retrò’, ‘Fried Chicken’ e ‘Comiche Annate Cosmiche’ a nuove composizioni, offre una visione intima e riflessiva del mondo interiore dell’artista napoletano. Miracoli, Catrame è un viaggio musicale che esplora il rapporto con sé stessi come chiave di lettura della realtà esterna, attraverso immagini, simbolismi e personaggi che rimandano direttamente all’universo creativo di Mormile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Questo è un video di Erion quando era ancora in Puglia, portato in un posto di fortuna dopo essere stato recuperato sul ciglio della strada ricoperto di catrame, con gli organi spostati nel torace a causa del diaframma spappolato, con fratture a femore e bacino. - facebook.com Vai su Facebook