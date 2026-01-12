Porticcioli Bergamo Restaurant & Gin una nuova idea di ristorazione contemporanea

Porticcioli Bergamo Restaurant & Gin offre un’occasione di scoperta culinaria nel cuore di Città Alta. La proposta combina sapori di mare, abbinamenti di gin e un ambiente archeologico distintivo, creando un luogo ideale per un’esperienza gastronomica raffinata e autentica. Un punto di riferimento per chi desidera godere di una cucina contemporanea in un contesto unico e ricco di storia.

Nel cuore di Città Alta, un'esperienza gastronomica su misura tra cucina di mare, gin pairing e una location archeologica unica. Da non perdere gli spaghetti ai ricci di mare.

Ultimi giorni per approfittare delle promo delle feste Pranzo di Natale — €65 (anziché €75) Cena di Capodanno — €110 (anziché €130) Promo valida per le location di Garda, Bergamo e Brescia. Posti limitati: prenota ora e festeggia con noi. contattac - facebook.com facebook

