Drag Gala al Gallery Live Music & Restaurant

Genovatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo appuntamento all’insegna di show, musica e buonumore arriva nel cuore della città. Giovedì 28 novembre alle ore 20.00, il Gallery Live Music & Restaurant in Via Granello 66r ospita una serata che unisce performance drag, momenti comici, lipsync e giochi interattivi, trasformando la cena. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

