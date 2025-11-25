Drag Gala al Gallery Live Music & Restaurant
Un nuovo appuntamento all’insegna di show, musica e buonumore arriva nel cuore della città. Giovedì 28 novembre alle ore 20.00, il Gallery Live Music & Restaurant in Via Granello 66r ospita una serata che unisce performance drag, momenti comici, lipsync e giochi interattivi, trasformando la cena. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
GALA DEL FOLK Il meglio della musica popolare e folk lucana in un solo evento! Vi aspettiamo domenica 30/11 dalle 13:00 per un evento SPETTACOLARE con @agostinogerardi @valerio_capezzera @nikyfoxpz Menù del giorno 35€ Info e tavoli 09767 - facebook.com Vai su Facebook
"Drag Gala" al Gallery Live Music & Restaurant - Un nuovo appuntamento all’insegna di show, musica e buonumore arriva nel cuore della città. Scrive genovatoday.it