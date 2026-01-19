hopee i piccoli comuni italiani scelgono una piattaforma made in napoli per la transizione energetica

Le CER Solidali, promosse dall’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI) insieme a Energiesolidali.it (Gestore delle CER), hanno siglato con Janus Srl, startup energy-tech napoletana, una partnership finalizzata a supportare lo sviluppo, la gestione e la digitalizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nei Piccoli Comuni italiani. L’obiettivo è rafforzare la capacità dei Comuni di affrontare la transizione energetica attraverso l’adozione . 🔗 Leggi su 2anews.it

Janus rappresenta una startup napoletana che supporta i piccoli comuni italiani nel percorso di transizione energetica.

