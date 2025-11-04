Transizione energetica Made in Italy | la forza delle comunità e dell’innovazione verde

La transizione energetica italiana è una sfida profonda che unisce politiche globali e azione dal basso. Non riguarda solo le tecnologie o le infrastrutture, ma una nuova cultura collettiva che coinvolge cittadini, imprese e istituzioni verso l’indipendenza energetica. Un processo che parte spesso dal Mezzogiorno, grazie alla ricchezza di sole e vento, e che contribuisce a riequilibrare il tradizionale primato industriale del Nord nella produzione elettrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it