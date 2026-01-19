Janus i Piccoli Comuni italiani scelgono una startup made in Napoli per la transizione energetica

Janus rappresenta una startup napoletana che supporta i piccoli comuni italiani nel percorso di transizione energetica. Promosse dall’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI) e Energiesolidali, le CER Solidali offrono soluzioni sostenibili e innovative per favorire un futuro più efficiente e rispettoso dell’ambiente. Questa collaborazione evidenzia l’impegno delle comunità locali nel promuovere energie rinnovabili e pratiche sostenibili a livello nazionale.

Le CER Solidali, promosse dall' Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) insieme a Energiesolidali.it (Gestore delle CER), hanno siglato con Janus Srl, startup energy-tech napoletana, una partnership finalizzata a supportare lo sviluppo, la gestione e la digitalizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nei Piccoli Comuni italiani. L'obiettivo è rafforzare la capacità dei Comuni di affrontare la transizione energetica attraverso l'adozione di strumenti digitali evoluti, modelli operativi chiari e soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

