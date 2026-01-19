Home care premium 2025 attiva la scelta del libero professionista

Il distretto socio sanitario 7, con Comune di Sciacca come capofila, comunica ai beneficiari di Home Care Premium 2025 che è possibile selezionare un libero professionista tramite la piattaforma Inps. Questa scelta consente di attivare le prestazioni integrative previste dal progetto. Per ulteriori dettagli e istruzioni, si invita a consultare le comunicazioni ufficiali del servizio.

Il distretto socio sanitario 7, con Comune capofila Sciacca, informa i beneficiari del progetto Home care premium 2025 che è possibile procedere con la scelta del libero professionista tra quelli disponibili nella piattaforma Inps per attivare le prestazioni integrative.Per le istruzioni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Finestrini del suv in frantumi: avvertimento per un libero professionista?

Un libero professionista si trova a dover affrontare un imprevisto quando, tornando alla sua auto posteggiata vicino casa, scopre i finestrini in frantumi. Un episodio che solleva dubbi sulla sicurezza del veicolo e sulla possibile minaccia di furti o atti vandalici, evidenziando l'importanza di prestare attenzione alla tutela del proprio patrimonio.

Chivu rivoluzionario: giorno libero pre-Lecce e ampio turnover. I motivi dietro la scelta del tecnico

Chivu ha deciso di concedere un giorno di riposo prima della sfida contro il Lecce, adottando un ampio turnover nella formazione. Questa scelta strategica risponde a diverse esigenze del team, tra cui il recupero fisico e la gestione delle energie. Analizziamo i motivi alla base di questa decisione tecnica, volta a ottimizzare le prestazioni e a preparare al meglio la squadra per la partita.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Home Care Premium, pubblicato il bando 2025-2028: come funziona - Le cose da sapere sul programma dell’Inps che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio in favore di persone non autosufficienti. lettera43.it

https://www.comune.marcianise.ce.it/it-it/avvisi/2026/sociale/prestazioni-integrative-bando-home-care-premium-inps-2025-2028-375992-1-e3e8b4ce1a11f260ad3527ec779a5bee - facebook.com facebook