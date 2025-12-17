Finestrini del suv in frantumi | avvertimento per un libero professionista?
Un libero professionista si trova a dover affrontare un imprevisto quando, tornando alla sua auto posteggiata vicino casa, scopre i finestrini in frantumi. Un episodio che solleva dubbi sulla sicurezza del veicolo e sulla possibile minaccia di furti o atti vandalici, evidenziando l'importanza di prestare attenzione alla tutela del proprio patrimonio.
Lascia l'auto posteggiata quasi sotto casa e al momento di riprenderla la ritrova con tutti i finestrini in frantumi. Vittima del danneggiamento, un libero professionista quarantenne. Il raid - che non sembrerebbe essere vandalico - è stato portato a termine, senza che nessuno s'accorgesse di. Agrigentonotizie.it
