Massimo Boldi, volto noto del cinema comico italiano, riflette con amarezza sul suo percorso. Dopo anni di risate condivise e momenti di leggerezza, si trova ora a essere frainteso, trattato come un mostro per una battuta. La sua voce, questa volta, trasmette una nota di delusione, un pensiero inatteso da chi ha sempre portato allegria e buon umore nel cuore di molti.

Parla con un filo di voce. È amareggiato. Non se l'aspettava. Strano sentirlo così: è Massimo Boldi, lo conosciamo tutti da più di mezzo secolo, è da mezzo secolo che ci fa ridere, ci tiene allegri. Boldi per me è il simbolo dell'ironia, della leggerezza, della spensieratezza. Gli ho telefonato ieri mattina per conoscere le sue reazioni allo scandalo. Già, su diversi giornali e sui social quella sua frase pronunciata in un'intervista al Fatto Quotidiano è stata definita uno scandalo, e questo scandalo gli è costato la censura del comitato Milano-Cortina, che gli ha cancellato l'invito ad essere uno dei tedofori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho passato la vita a far divertire. Ora per una battuta mi trattano da mostro"

Anna Ferzetti: «Il giorno in cui Sorrentino mi ha scritto ho pianto. Ho passato la vita a cercare l'approvazione di mio padre, ora che non c'è sento che è fiero di me, ci sono stati tanti segnali»

Anna Ferzetti racconta il momento in cui Paolo Sorrentino le ha scritto, un gesto che ha segnato una svolta nella sua carriera e nella sua vita personale. Nel suo percorso, l’attesa dell’approvazione di un padre difficile e amato ha rappresentato una presenza costante. Questo episodio simbolico evidenzia come un semplice messaggio possa diventare un riconoscimento importante, confermando il valore del lavoro e il desiderio di approvazione che accomuna molti artisti.

“Paul Mescal? È uno stronzetto. In passato gli ho dato una mano con i soldi, ora mi paga le cene. Mi porta a vedere solo horror: così Sarah Paulson sul migliore amico

Sarah Paulson ha recentemente parlato di un rapporto autentico con Pedro Pascal, ricordando come il loro legame vada oltre il mondo dello spettacolo. In passato, si sono sostenuti reciprocamente, condividendo momenti di amicizia sincera. Questo esempio dimostra che, anche tra celebrità, possono esistere relazioni genuine basate sulla fiducia e il rispetto reciproco, lontano dalle luci dei riflettori e dai clamori mediatici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Video intervista – Syusy Blady: «Ho passato la vita a inseguire il mondo: ora vi racconto cosa ho scoperto davvero» - «Viaggiare, in fondo, è sempre stato il mio modo di restare viva: cambiare prospettiva per non diventare mai una copia sbiadita di me stessa». domanipress.it