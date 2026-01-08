Paul Mescal? È uno stronzetto In passato gli ho dato una mano con i soldi ora mi paga le cene Mi porta a vedere solo horror | così Sarah Paulson sul migliore amico

Sarah Paulson ha recentemente parlato di un rapporto autentico con Pedro Pascal, ricordando come il loro legame vada oltre il mondo dello spettacolo. In passato, si sono sostenuti reciprocamente, condividendo momenti di amicizia sincera. Questo esempio dimostra che, anche tra celebrità, possono esistere relazioni genuine basate sulla fiducia e il rispetto reciproco, lontano dalle luci dei riflettori e dai clamori mediatici.

Forse non tutti sanno che anche nel mondo di Hollywood esistono le amicizie vere e sincere. È il caso di due degli attori più talentuosi degli ultimi anni: Sarah Paulson e Pedro Pascal. Spesso escono insieme, si fanno vedere sul red carpet, complici, amici e affettuosi. Un legame che dura da anni, infatti sia Paulson che Pascal hanno, di fatto, sbarcato il lunario assieme. Da ragazzi prima la scuola di recitazione, poi i momenti difficili con i soldi che scarseggiavano, i momenti condivisi. Sono tutti elementi che, in qualche modo, cementificano il rapporto e lo rendono duraturo negli anni. Poi se di mezzo ci sono anche il feeling e l’amicizia, il gioco è fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

