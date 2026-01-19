hanno il daspo ma vengono premiati cortocircuito istituzionale del coni a chieti

A Chieti, l’evento del Coni, si è rivelato un cortocircuito istituzionale. Nel corso della "Festa Provinciale dello Sport del Coni Chieti", infatti, a ritirare sul palco la targa tributata alla Curva Volpi c'era una delegazione di sei persone, di cui quattro destinatarie di Daspo per periodi che vanno da due a nove anni. Sono stati premiati per “attaccamento alla città e ai colori neroverdi". Da una parte sedevano le autorità cittadine, insieme al delegato provinciale del Coni Massimiliano Milozzi. Dall’altra una platea arricchita dalla presenza dei bambini delle scuole, spettatori ideali per assorbire i valori educativi della giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Festa dello Sport del Coni Chieti: oltre 80 premiati per i risultati ottenuti nel 2025La Festa dello Sport del Coni Chieti si è svolta nell’Aula Magna dell’Università, con una partecipazione ampia e qualificata.

