Hanno il Daspo ma vengono premiati Cortocircuito istituzionale del Coni a Chieti
A Chieti, l’evento del Coni, si è rivelato un cortocircuito istituzionale. Nel corso della "Festa Provinciale dello Sport del Coni Chieti", infatti, a ritirare sul palco la targa tributata alla Curva Volpi c'era una delegazione di sei persone, di cui quattro destinatarie di Daspo per periodi che vanno da due a nove anni. Sono stati premiati per “attaccamento alla città e ai colori neroverdi". Da una parte sedevano le autorità cittadine, insieme al delegato provinciale del Coni Massimiliano Milozzi. Dall’altra una platea arricchita dalla presenza dei bambini delle scuole, spettatori ideali per assorbire i valori educativi della giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Festa dello Sport del Coni Chieti: oltre 80 premiati per i risultati ottenuti nel 2025La Festa dello Sport del Coni Chieti si è svolta nell’Aula Magna dell’Università, con una partecipazione ampia e qualificata.
Chieti, Coni premia 4 ultrà destinatari di Daspo “per l’attaccamento alla città”A Chieti, il Coni ha premiato quattro tifosi ultrà, destinatari di provvedimenti Daspo che vanno da due a nove anni, riconoscendo il loro attaccamento ai colori neroverdi.
Il Coni premia a Chieti 4 ultrà destinatari di Daspo tra 2 e 9 anni - Sono destinatari di Daspo per periodi che vanno da due a nove anni, ma il Coni a Chieti li ha premiati "per l'attaccamento alla città e ai colori neroverdi". msn.com
STRETTA ANCHE SU ESPULSIONI E CYBERBULLISMO Arriva il pacchetto sicurezza, dalle norme "anti maranza" al daspo per i manifestanti violenti. “ANTI MARANZA” CHE VUOL DIRE - IL TERMINE GERGALE CON CUI VENGONO INDICATI GIOVANI, GI - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.