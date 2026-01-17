Festa dello Sport del Coni Chieti | oltre 80 premiati per i risultati ottenuti nel 2025

La Festa dello Sport del Coni Chieti si è svolta nell’Aula Magna dell’Università, con una partecipazione ampia e qualificata. Oltre 80 atleti, tecnici, dirigenti e rappresentanti di società sportive sono stati riconosciuti per i risultati conseguiti nel 2025, sottolineando l’impegno e il valore dello sport locale. L'evento ha rappresentato un momento di valorizzazione delle eccellenze sportive della provincia di Chieti.

Un'Aula Magna gremita e oltre 80 tra atleti, tecnici, dirigenti e società sportive premiati. Si è svolta all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti la Festa Provinciale dello Sport del Coni Chieti, organizzata dal delegato provinciale Massimiliano Milozzi. Una serata emozionante e partecipata.

