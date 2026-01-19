Chieti Coni premia 4 ultrà destinatari di Daspo per l’attaccamento alla città

A Chieti, il Coni ha premiato quattro tifosi ultrà, destinatari di provvedimenti Daspo che vanno da due a nove anni, riconoscendo il loro attaccamento ai colori neroverdi. Questa iniziativa vuole sottolineare il valore della passione e della fedeltà alla squadra, anche in presenza di restrizioni. Un gesto che evidenzia come il rispetto e l’amore per la propria città possano andare oltre le norme, mantenendo viva la tradizione sportiva locale.

CHIETI, 19 GEN – Sono destinatari di Daspo per periodi che vanno da due a nove anni, ma il Coni a Chieti li ha premiati “per l’attaccamento alla città e ai colori neroverdi”. A raccontarlo è il quotidiano Il Centro definendo l’evento, ospitato all’università ‘d’Annunzio’, un “cortocircuito istituzionale”. “Da una parte sedevano le autorità cittadine, insieme al delegato provinciale del Coni Massimiliano Milozzi; dall’altra una platea arricchita dalla presenza dei bambini delle scuole, spettatori ideali per assorbire i valori educativi della giornata”. In uno dei quattro casi il Daspo riguarda un tifoso accusato di “aver brandito un tubo di polietilene contro la tifoseria dell’Avezzano, lanciandolo attraverso una grata ad altezza uomo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

