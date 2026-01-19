Chieti Coni premia 4 ultrà destinatari di Daspo per l’attaccamento alla città
A Chieti, il Coni ha premiato quattro tifosi ultrà, destinatari di provvedimenti Daspo che vanno da due a nove anni, riconoscendo il loro attaccamento ai colori neroverdi. Questa iniziativa vuole sottolineare il valore della passione e della fedeltà alla squadra, anche in presenza di restrizioni. Un gesto che evidenzia come il rispetto e l’amore per la propria città possano andare oltre le norme, mantenendo viva la tradizione sportiva locale.
CHIETI, 19 GEN – Sono destinatari di Daspo per periodi che vanno da due a nove anni, ma il Coni a Chieti li ha premiati “per l’attaccamento alla città e ai colori neroverdi”. A raccontarlo è il quotidiano Il Centro definendo l’evento, ospitato all’università ‘d’Annunzio’, un “cortocircuito istituzionale”. “Da una parte sedevano le autorità cittadine, insieme al delegato provinciale del Coni Massimiliano Milozzi; dall’altra una platea arricchita dalla presenza dei bambini delle scuole, spettatori ideali per assorbire i valori educativi della giornata”. In uno dei quattro casi il Daspo riguarda un tifoso accusato di “aver brandito un tubo di polietilene contro la tifoseria dell’Avezzano, lanciandolo attraverso una grata ad altezza uomo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Il Coni premia 33 sportivi e società brianzole: ecco chi sono
Leggi anche: Accendono fumogeni durante la gara a Nardò, Daspo per tre ultrà dell’Acerrana
Il Coni premia a Chieti 4 ultrà destinatari di Daspo tra 2 e 9 anni - Sono destinatari di Daspo per periodi che vanno da due a nove anni, ma il Coni a Chieti li ha premiati "per l'attaccamento alla città e ai colori neroverdi". msn.com
La scherma giovanile protagonista alla Festa Provinciale dello Sport 2026 del CONI Chieti Tra gli atleti premiati spiccano tre nomi del Circolo Teate Scherma: Vinicio Cocco, Ivan Grygoriev e Nicola Santoleri, giovani promesse che si sono distinte per risultati a - facebook.com facebook
All'Ud'A la festa provinciale dello sport organizzata dal Coni Chieti, ci sarà anche premio dedicato a Michael Luciani x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.