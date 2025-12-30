Per essere scintillanti ci vogliono le diamond lips per accogliere bene il 2026
Per un trucco efficace e raffinato per la notte di San Silvestro, le diamond lips sono la scelta ideale. Questa tecnica aggiunge un tocco di brillantezza alle labbra, valorizzando il look e creando un’effetto luminoso e elegante. Perfette per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno con stile, le diamond lips rappresentano un dettaglio semplice ma di grande impatto. Un modo discreto per rendere speciale ogni occasione di festa.
Per brillare la notte di San Silvestro il trucco è fondamentale. E quale modo migliore per salutare il 2025 e -soprattutto- accogliere il 2026 se non con una combo labbra scintillante? In questo ci aiutano le diamond lips, che completano il look con degli accenni brillanti e scintillanti, personalizzando il trucco e dando quel tocco in più. E non solo: contrariamente a quanto possa sembrare, sono semplicissime da realizzare. Le diamond lips, il trucco per brillare la notte di Capodanno. L’intenzione è quella di ricreare sulle labbra la brillantezza dei diamanti. Per farlo, così come sulle unghie, si combinano glitter, gloss e pigmenti luminosi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
