Quali trend beauty del 2025 ci porteremo nel 2026?

I trend beauty del 2025 influenzeranno le scelte di bellezza nel 2026, senza necessita` di rivoluzioni radicali. Alcuni principi e prodotti emergenti si consolidano, offrendo soluzioni più sostenibili e naturali. In questo articolo, analizzeremo quali tendenze si manterranno e come si evolveranno nel nuovo anno, aiutandoti a comprendere le future direzioni del settore beauty e come integrarle nella tua routine quotidiana.

Non sempre il nuovo anno significa cambiare completamente le proprie abitudini. Ci sono alcuni trend beauty 2026 che arrivano direttamente dal 2025. Infatti, dalla sostenibilità di prodotti e brand al ruolo crescente che l' intelligenza artificiale continua ad avere, ci sono alcune tendenze che continueranno ad evolversi per diventare dei veri e propri pilastri del mondo del beauty. Trend beauty 2026, cosa ci portiamo dallo scorso anno?. Il rapporto con l'intelligenza artificiale: non più strumento rudimentale, ma alleato sempre più maturo ed avanzato. Abbiamo visto come ecosistemi integrati di diagnosi e raccomandazione, smart mirror, scanning avanzato e routine sempre più personalizzate si uniscono ad un prodotto legato all'esperienza, come il virtual try-on e le interfacce che riconoscono emozioni.

Dal pixie cut al toasted make up: i beauty trend che hanno segnato il 2025 - Con l’arrivo del 2026, è il momento perfetto per fare un bilancio dei trend beauty che hanno dominato l’anno appena trascorso. amica.it

Trend beauty 2025, su Pinterest cresce l’interesse per una bellezza spirituale - Giunto alla sua undicesima edizione, il report annuale Pinterest Predicts è uno degli strumenti ritenuti più attendibili per scoprire le tendenze future in vari settori. quotidiano.net

Elle Beauty Trend è il nuovo format video in cui illustriamo le tendenze in 60 secondi. In questo secondo episodio parliamo di make-up per valorizzare lo sguardo - facebook.com facebook

