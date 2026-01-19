Gwyneth Paltrow | L' uscita di casa dei miei figli è stata come un divorzio Mi sentivo come se non sapessi più chi fossi cosa volessi fare

Gwyneth Paltrow, attrice e imprenditrice, ha condiviso apertamente le sue emozioni legate al trasferimento dei figli al college. A 53 anni, ha descritto questa fase come un momento di vuoto e confusione personale, paragonandolo a un divorzio. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulle sfide emotive che accompagnano i cambiamenti familiari e il passaggio a una nuova fase di vita.

Gwyneth Paltrow, 53 anni, è madre di Apple, 21 anni, e Moses, 19, nati dal matrimonio con l'ex Chris Martin, frontman dei Coldplay. Un passaggio inevitabile, quello dell’uscita dei figli dal nido familiare, ma che per la star di Hollywood si è trasformato in uno shock emotivo profondo. L’attrice ha spiegato che la sensazione di vuoto è stata così intensa da assumere i contorni di una separazione vera e propria. «Ho divorziato dalla mia casa. Ho divorziato da Los Angeles». Al contempo, la star di Marty Supreme ha definito l’uscita dei figli dalla casa di famiglia come «una parentesi di consapevolezza», una fase che l’ha costretta a confrontarsi con la perdita di un ruolo centrale e totalizzante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Edoardo Leo: «Fino ai 40 anni non mi sentivo realizzato: le cose belle sono arrivate dopo anche se oggi temo di essere sovraesposto. A 53 anni i miei figli mi commuovono: piangere è una cosa da maschio»

Edoardo Leo, attore di grande rilievo nel cinema italiano, riflette sul suo percorso personale e professionale. A 53 anni, con figli che gli suscitano emozioni profonde, condivide i momenti di crescita e le sfide affrontate nel tempo. La sua figura, riservata e autentica, si apre ora per parlare di temi universali come l’amore, le conquiste e le rivalse, offrendo uno spaccato sincero della sua vita e della sua carriera.

