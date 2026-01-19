La guerra dei Rossi è uno scontro tra le donne di Graziano, padre di Valentino Rossi. La vicenda si svolge a Pesaro, dove si delineano tensioni familiari che coinvolgono figure di rilievo nel mondo del motociclismo. La disputa ha attirato l’attenzione dei media, evidenziando le complessità delle relazioni e delle dinamiche familiari tra personaggi pubblici.

Pesaro, 19 gennaio 2026 – Un figlio, Valentino Rossi famoso in tutto il mondo. E con un padre, Graziano, che nel mondo del motociclismo nazionale e non solo, è molto noto. Una coppia celebrata in tutti i circuiti del moto Gp. Un legame finito davanti ad un tribunale quando Graziano ha rifiutato, come amministratore di sostegno, il figlio Valentino. Cinque perizie neuropsichiatriche hanno dato ragione a Graziano. Ma Valentino, con tutto il resto della famiglia, non si è arreso. E arriva il matrimonio per Graziano Rossi: "Presto ci sposeremo. Mio figlio Vale è invitato" Il padre del pluricampione ci scrive una lunga lettera sul caso della faida familiare con il figlio "Dissero che avevo l’Alzheimer, ma successivamente la diagnosi si è rivelata inesatta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guerra dei Rossi, è scontro tra le donne di Graziano

La guerra dei Rossi: Valentino e papà Graziano in tribunale per soldi spariti da un conto

La disputa tra Valentino Rossi e suo padre Graziano riguarda la presunta sottrazione di fondi da un conto bancario. La questione, iniziata con verifiche e accertamenti legali, si è evoluta in un procedimento giudiziario. Questa vicenda evidenzia come questioni familiari possano trasformarsi in procedimenti legali, portando alla luce aspetti delicati e complessi della vita privata e delle finanze dei protagonisti.

La guerra dei Rossi. Graziano versus Valentino: «Mi hanno fatto firmare una carta, uscivo da quattro ricoveri, mi sono fidato di lui»

La vicenda tra Graziano e Valentino Rossi, al centro di un confronto tra famiglia e mondo dello sport, si sviluppa attraverso interviste e dichiarazioni pubbliche. Dopo diversi ricoveri e una fase di fiducia tradita, il rapporto tra padre e figlio si è complicato, diventando oggetto di attenzione mediatica. Questa analisi mira a ricostruire i fatti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di una vicenda che ha attirato l'interesse pubblico e dei media.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Guerra dei Rossi, è scontro tra le donne di Graziano - Valentino ha denunciato l’attuale compagna del padre, la prima moglie accusa la donna di puntare ai soldi. ilrestodelcarlino.it