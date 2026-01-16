La guerra dei Rossi | Valentino e papà Graziano in tribunale per soldi spariti da un conto

La disputa tra Valentino Rossi e suo padre Graziano riguarda la presunta sottrazione di fondi da un conto bancario. La questione, iniziata con verifiche e accertamenti legali, si è evoluta in un procedimento giudiziario. Questa vicenda evidenzia come questioni familiari possano trasformarsi in procedimenti legali, portando alla luce aspetti delicati e complessi della vita privata e delle finanze dei protagonisti.

La guerra è cominciata in silenzio, tra perizie mediche e carte bollate, ed è finita sotto i riflettori con una denuncia penale. Al centro, un rapporto padre-figlio che per decenni è stato granitico e oggi passa dai tribunali di Pesaro. Protagonisti: Valentino Rossi e suo padre Graziano. La guerra dei Rossi, insomma. per una questione di soldi. Ne scrive il Resto del Carlino. La storia è questa: nel 2024 è Valentino a muovere il primo passo, chiedendo e ottenendo la nomina ad amministratore di sostegno del padre. Una decisione basata su una perizia di parte che descrive Graziano come fragile e in difficoltà nella gestione della propria vita quotidiana, pur lasciandogli la patente e la possibilità di correre ancora nei rally.

