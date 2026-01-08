Carboni Racing ha annunciato ufficialmente il trasferimento del centrocampista argentino, che si trasferisce in prestito dall’Inter. Di seguito, il comunicato ufficiale e le prime dichiarazioni del calciatore, che si appresta a iniziare una nuova avventura nel suo percorso professionale.

Inter News 24 Carboni Racing, ora è ufficiale: il centrocampista argentino firma in prestito dall’Inter. Il comunicato e le sue parole dopo la firma. Il Racing Club de Avellaneda ha ufficializzato l’arrivo di Valentin Carboni, trequartista argentino classe 2005, che torna in patria dopo l’interruzione anticipata del suo prestito al Genoa. L’ Inter ha deciso di cederlo nuovamente in prestito, fino al termine della stagione, a titolo gratuito e senza opzione di riscatto. Ya está acá. pic.twitter.comW12qpYTLUn — Racing Club (@RacingClub) January 8, 2026 IL COMUNICATO E LE PRIME PAROLE DEL CALCIATORE – « La formalità, strettamente necessaria e indispensabile, è stata completata: Valentín Carboni ha firmato il suo contratto con il Racing, al quale sarà legato per una stagione, senza corrispettivo né opzione di acquisto per l’Inter, titolare dei suoi diritti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carboni Racing, ora è ufficiale: il centrocampista argentino lascia i nerazzurri in prestito! Il comunicato e le prime parole del calciatore

Leggi anche: Valentin Carboni Racing, ufficiale il prestito dall’Inter: l’annuncio del club argentino e le sue prime parole – VIDEO

Leggi anche: Castellanos West Ham, ora è ufficiale: l’attaccante argentino lascia la Lazio. Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Carboni al Racing accordo chiuso per il nuovo prestito dall’Inter | il trequartista è già in Argentina; Carboni Racing tutto fatto per il nuovo prestito dall’Inter | il trequartista è già in Argentina! Decisiva la sua volontà; Valentin Carboni destinazione Racing | il trasferimento è ormai imminente Gli aggiornamenti di Matteo Moretto.

Carboni, addio Marsiglia: ufficiale il rientro anticipato all'Inter - Dopo la vittoria contro la Fiorentina, che ha scacciato i venti di una possibile crisi, in casa Inter si torna a parlare di calciomercato. tuttosport.com

Inter: ufficiale il prestito di Carboni al Marsiglia - Ora è ufficiale, l'Inter cede in prestito Valentin Carboni al Marsiglia. ansa.it

Inter, UFFICIALE Valentin Carboni al Marsiglia: cifre e dettagli - Operazione conclusa in prestito oneroso da un milioni con un diritto di riscatto fissato ad oltre 35 ... calciomercato.it

Inizia l'avventura al Racing per Valentin #Carboni: "Convinto da #Milito. E #Lautaro mi darà supporto" x.com

| Finita la breve parentesi di Valentín Carboni al Genoa: torna all’Inter, che lo girerà in prestito al Racing Avellaneda. Lui, intanto, saluta il Grifone via social Leggi la notizia su https://www.buoncalcioatutti.it/2026/01/06/genoa-carboni-saluta- - facebook.com facebook