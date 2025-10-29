Corso di autodifesa in convento a Bibbiano le suore contro la violenza di genere

All’Istituto “Maria Ausiliatrice”, nel Reggiano, è in programma a novembre: sarà in collaborazione con un’associazione sportiva di arti marziali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Corso di autodifesa in convento, a Bibbiano le suore contro la violenza di genere

Argomenti simili trattati di recente

A Foiano della Chiana, torna il corso gratuito di autodifesa per le donne. Si tratta di un'iniziativa dell’assessorato alle pari opportunità del comune della Valdichiana. #teletruria #Web - facebook.com Vai su Facebook

Suore contro la violenza di genere. Corso di autodifesa in convento. Gratuito e soltanto per donne - L’iniziativa è organizzata a Bibbiano dall’Istituto Maria Ausiliatrice diretto dalla religiosa Paola Della Ciana "Desideriamo educare alla fiducia in sé e alla sicurezza, anche attraverso il movimento ... Riporta msn.com

Macerata, autodifesa e prevenzione dei conflitti: un corso gratuito dedicato alle donne - MACERATA Non solo autodifesa ma anche prevenzione dei conflitti e gestione delle situazioni critiche saranno alla base dell’omonimo corso, gratuito, organizzato dal Comune di Macerata e dal Consiglio ... Da corriereadriatico.it

Autodifesa, il corso per trenta donne - “Combatti la violenza con la Via della Cedevolezza“ è il titolo del corso di autodifesa, tutto “in rosa“, contro la violenza di genere e la tutela del personale sanitario, partito a ... Secondo lanazione.it