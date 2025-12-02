Le suore in fuga dalla casa di riposo occupano un convento Il Vaticano | possono stare lì solo se smettono di usare Instagram

Occupano il convento per non finire in una casa di riposo e il Vaticano le lascia libere di scegliere ma ad una condizione: niente Instagram. La lunga storia delle tre ottuagenarie suore austriache sta facendo il giro del mondo. Suor Bernadette (88 anni), suor Regina (86) e suor Rita (82) erano state portate fuori dal convento contro la loro volontà nel 2024. Diversi mesi dopo sono scappate dalla casa di riposo in cui erano ospitate con l’aiuto di un fabbro, scatenando l’ira degli alti prelati. Dopo due anni la sentenza delle autorità ecclesiali è arrivata ed è positiva per metà: potranno rimanere nel loro ex convento “fino a nuovo avviso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

