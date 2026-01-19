Groenlandia l'Unione europea valuta contromisure fino a 93 miliardi contro i dazi di Trump

L'Unione Europea sta considerando una risposta economica fino a 93 miliardi di euro nel caso in cui l’amministrazione Trump confermasse i dazi commerciali legati alla Groenlandia. Questa possibile misura fa parte delle tensioni tra UE e Stati Uniti in ambito commerciale, in risposta alle recenti decisioni di Washington. La situazione evidenzia le sfide e le ripercussioni di politiche protezionistiche nel contesto internazionale.

L'Unione Europea sta considerando un pacchetto di dazi del valore di 93 miliardi di euro come risposta alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alle eventuali interferenze sulla Groenlandia. Questa misura mira a tutelare gli interessi europei e a rafforzare la posizione comunitaria nelle relazioni internazionali. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, nel contesto di un dialogo sempre più complesso tra Ue e Stati Uniti. Groenlandia, FT: UE valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa

Vance sobre Groenlandia: Europa debe tomarse más en serio al presidente Donald Trump

La Stampa. . Alan Friedman: “Trump ha superato ogni limite. Usare i dazi contro otto Paesi dell’Unione europea per ricattarli e costringerli ad accettare il controllo americano sulla Groenlandia è il gesto di un presidente squilibrato. A Mosca e Pechino intanto st - facebook.com facebook

“L'Unione europea sostiene la Danimarca e il popolo della Groenlandia. Lo facciamo uniti e con determinazione.” @EP_President 1/3 x.com

