Groenlandia FT | UE valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa

Le capitali europee stanno considerando l'imposizione di dazi doganali per un importo complessivo di 93 miliardi di euro nei confronti degli Stati Uniti, secondo fonti del Financial Times. Questa possibile misura si inserisce in un contesto di tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, con implicazioni che potrebbero influenzare il commercio internazionale e le relazioni economiche globali.

Le capitali europee stanno valutando di colpire gli Stati Uniti con dazi per un valore di 93 miliardi di euro o limitare l’accesso delle aziende americane al mercato europeo in risposta alla minaccia di Trump agli alleati della Nato. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti. Le misure di ritorsione sarebbero state elaborate per dare ai leader europei un peso in vista degli incontri con il presidente americano al World Economic Forum di Davos questa settimana, hanno affermato funzionari coinvolti nei preparativi. Donald Trump vedrà a Davos i leader europei, inclusa la presidente dell’Ue Ursula von der Leyen, secondo quanto riporta il Financial Times. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

«Stop all’accordo Usa-Ue sui dazi»: Bruxelles valuta il rinvio del voto per rispondere alle minacce di Trump sulla Groenlandia

Bruxelles prende in considerazione il rinvio del voto sull’accordo Usa-Ue sui dazi, dopo le recenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia. L’intesa, stipulata con l’obiettivo di evitare ritorsioni commerciali, potrebbe essere rimandata per rispondere alle tensioni in corso. La decisione riflette l’attenzione dell’Unione Europea nel gestire relazioni complesse con gli Stati Uniti, mantenendo un equilibrio tra interessi economici e strategie diplomatiche.

I controdazi da 93 miliardi, il «bazooka» anti-Usa: l’Ue prepara la risposta all’assalto di Trump. Tajani: «L’Italia cercherà di mediare»

L’Unione Europea sta considerando un’azione di risposta ai potenziali dazi statunitensi, valutando controdazi per un valore di 93 miliardi di euro. La strategia mira a contrastare le minacce di Donald Trump e difendere gli interessi europei, con l’Italia che si impegna a svolgere un ruolo di mediazione, come sottolineato dal ministro Tajani. La situazione evidenzia le tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico.

Groenlandia, Meloni: Non credo in un'azione militare degli Usa e non la condividerei

Tensioni UE–USA sui dazi L’Unione europea valuta la sospensione dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti dopo la minaccia di Donald Trump di nuovi dazi legati alla questione Groenlandia. Bruxelles ha convocato per domani una riunione di emergenza - facebook.com facebook

