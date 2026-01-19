L’attivismo di Macron sulla questione groenlandese viene interpretato da alcuni come un tentativo di distogliere l’attenzione dalla crescente crisi di consenso che attraversa il suo governo. Nel loro libro

Nerone all’Eliseo. È il titolo dell’ultimo libro dei giornalisti Nicolas Domenach e Maurice Szafran, non certo due fiancheggiatori del lepenismo, che nel 2017, assieme a fior fiore di intellettuali, opinionisti e scrittori spianarono la strada con peana e articoli ditirambici all’ex ministro dell’Economia di François Hollande e candidato di En Marche! Emmanuel Macron. Domenach e Szafran, come milioni di francesi progressisti, erano entusiasti di questo outsider dotato di «intuito, coraggio, ambizione per il Paese e per i suoi cittadini», come scrivono nel loro libro. Entrambi hanno creduto alla promessa di infondere una «speranza europea in grado di rendere nuovamente grande la Francia». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Groenlandia, l'attivismo di Macron punta a nascondere la sua crisi di consenso

Groenlandia, Macron: “invieremo mezzi di terra, aerei e marittimi”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’invio di ulteriori mezzi di terra, aerei e marittimi in Groenlandia nei prossimi giorni. L’obiettivo è rafforzare la presenza militare nell’area, dove un primo gruppo di 15 soldati ha già iniziato le operazioni nell’ambito dell’Operazione Artic. La decisione riflette l’importanza strategica della regione e l’interesse della Francia per le attività nel Polo Nord.

Groenlandia, la “barzelletta” francese: Macron manda 15 alpini per 2600 km… L’Italia dice no all’invio di soldati

L'invio di truppe in Groenlandia ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella del governo italiano che ha deciso di non partecipare. Mentre la Francia ha inviato 15 alpini a coprire oltre 2.600 km, l’Italia ha preferito adottare un approccio più cauto e razionale, evidenziando l’importanza di valutare attentamente le implicazioni di tali decisioni militari.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

GROENLANDIA / L’ASSALTO DEI MILIARDARI USA ALLE SUE RISORSE - Da un decennio, ma soprattutto negli ultimi anni, si è scatenata una vera e propria caccia alle ricchissime risorse della Groenlandia. lavocedellevoci.it