Groenlandia la barzelletta francese | Macron manda 15 alpini per 2600 km… L’Italia dice no all’invio di soldati

L'invio di truppe in Groenlandia ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella del governo italiano che ha deciso di non partecipare. Mentre la Francia ha inviato 15 alpini a coprire oltre 2.600 km, l’Italia ha preferito adottare un approccio più cauto e razionale, evidenziando l’importanza di valutare attentamente le implicazioni di tali decisioni militari.

“Mandare soldati in Groenlandia? Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale. Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare, noi dobbiamo unire e non spaccare. Cento, duecento soldati in Groenlandia che fanno? Sembra l’inizio di una barzelletta.”. Usa un’amara ironia, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti al Senato sull’arriva, in Groenlandioa, dei primi quindici soldati francesi, che potrebbe preludere all’invio di un contingente italiano sulla scìa di una posizione europea finalizzata alla sicurezza dell’isola artica, non si sa bene se contro Russia e Cina o contro gli Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Groenlandia, la “barzelletta” francese: Macron manda 15 alpini per 2600 km… L’Italia dice no all’invio di soldati Leggi anche: **Groenlandia: Crosetto, 'invio militari? 100, 200 lì che fanno? Sembra barzelletta...'** Leggi anche: Ucraina, Macron valuta l'invio di 10 mila soldati. "Ne discutere il parlamento" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L’Ue difende la Groenlandia, i sovranisti no; Truppe europee in Groenlandia per esercitazioni congiunte. Trump tira diritto: Serve a noi - Il punto di vista dei groenlandesi nel reportage dell'inviato RAI; Militari di 7 Paesi Nato in Groenlandia. Usa, non incideranno su decisione Trump; Groenlandia, la barzelletta francese: Macron manda 15 alpini per 2600 km... L'Italia dice no all'invio di soldati. Macron Gli europei hanno responsabilità particolare in Groenlandia - (Agenzia Vista) Francia, 15 gennaio 2026 "Gli europei hanno una responsabilità particolare in Groenlandia. msn.com

