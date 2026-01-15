Groenlandia Macron | invieremo mezzi di terra aerei e marittimi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’invio di ulteriori mezzi di terra, aerei e marittimi in Groenlandia nei prossimi giorni. L’obiettivo è rafforzare la presenza militare nell’area, dove un primo gruppo di 15 soldati ha già iniziato le operazioni nell’ambito dell’Operazione Artic. La decisione riflette l’importanza strategica della regione e l’interesse della Francia per le attività nel Polo Nord.

PARIGI, 15 GEN – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto oggi, parlando davanti alle Forze armate nella base francese di Istres, nel sud, che la Francia invierà altri "mezzi di terra, aerei e marittimi", "nei prossimi giorni in Groenlandia", dove un primo gruppo di 15 militari è già arrivato stamattina per partecipare all'Operazione Artic.

Usa, Trump: Groenlandia necessaria. Colpiremo l'Iran se uccidera' i manifestanti

Iniziato a Parigi il Consiglio di difesa, con i principali ministri francesi interessati alla possibilità di un attacco americano in Iran e alle minacce Usa alla Groenlandia che sono arrivati all'Eliseo rispondendo alla convocazione di Emmanuel Macron. Intanto, font facebook

Groenlandia: secondo Emmanuel Macron, «elementi militari francesi» sono in viaggio verso l'isola. lemonde.fr/international/… @battgirl74 x.com

