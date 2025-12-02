Per Piantedosi l’Università di Bologna ha negato il diritto allo studio a 15 militari | ministro mi vergogno di Lei

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non volevo credere a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, perciò sono andato direttamente alla Sua pagina Facebook, Ministro Piantedosi, per controllare. Ebbene sì, Lei scrive: “Una decisione incomprensibile quella di alcuni professori dell’Università di Bologna che hanno negato a un gruppo selezionato di 15 giovani Ufficiali dell’Esercito dell’Accademia di Modena la possibilità di frequentare un corso di laurea in Filosofia, nel timore di una presunta ‘militarizzazione dell’Ateneo’.” E ancora: “Infine, a questi professori e ai sostenitori di tale scelta voglio ricordare che gli Ufficiali a cui è stato negato il diritto allo studio hanno giurato sulla Costituzione . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

