Graziani | Il problema della Juventus è uno Date a Spalletti questo giocatore

Graziani ha sottolineato che il principale problema della Juventus risiede nella mancanza di un giocatore chiave. Secondo l’ex calciatore, affidare a Spalletti questa risorsa potrebbe rappresentare una soluzione efficace per migliorare le prestazioni della squadra. L’analisi evidenzia come l’apporto di un singolo elemento possa fare la differenza nel contesto di un progetto tattico più ampio.

. Le dichiarazioni dell’ex tecnico e attaccante. La sconfitta della Juventus all’Unipol Domus contro il Cagliari continua a far discutere, non solo per il distacco di dieci punti che ora separa i bianconeri dalla vetta della classifica, ma anche per l’analisi post-partita di Luciano Spalletti. Ciccio Graziani, ospite della trasmissione La Nuova DS, ha espresso forti perplessità sulla lettura del match fatta dal tecnico toscano, puntando poi il dito contro le lacune strutturali del reparto offensivo juventino. L’analisi del match e il “caso” Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Graziani ha quasi esaurito la pazienza: «Spalletti ha una missione da compiere, recuperare questo giocatore! È l’unico che manca all’appello». Ha fatto il suo nomeGraziani, ex calciatore e attuale opinionista, ha sottolineato l'importanza di recuperare un giocatore chiave per la Juventus, ritenendolo essenziale per completare la rosa.

Graziani: "Date un attaccante a Spalletti, né Openda né David sono da Juventus: Yildiz non può fare tutto da solo" - Intervenuto a La Nuova DS, Ciccio Graziani ha parlato della sconfitta della Juventus a Cagliari: "Quello che mi fa un po' specie è che Luciano dica che il Cagliari ha ... tuttojuve.com