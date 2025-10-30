Graziani sicuro | La Juventus trarrà benefici da Spalletti Rispetto a Mancini c’è una grande differenza sotto questo aspetto
Graziani sull’esonero di Tudor e l’arrivo di Spalletti: il tecnico croato ha pagato il carattere, l’ex CT è il migliore ma la squadra non è da Scudetto. L’esonero di Igor Tudor e l’imminente arrivo di Luciano Spalletti scuotono il mondo Juventus. A commentare la situazione è l’ex campione del mondo Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva. L’opinionista ha analizzato le colpe della gestione Tudor, ha promosso senza riserve la scelta di Spalletti e ha individuato in Teun Koopmeiners la prima, vera missione del nuovo tecnico. Graziani: Spalletti, il migliore per ripartire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Filippo Graziani "OTTANTA Buon compleanno Ivan" Sabato 18 ottobre 2025 La Città del Teatro di Cascina (PI) foto di Paolo Caivano - facebook.com Vai su Facebook
Graziani: "Questa Juventus ha valori e qualità ma Tudor deve fare delle scelte per farla rendere di più" - Intervenuto a La Nuova DS, Ciccio Graziani ha fatto una lunga disamina sulla situazione della Juventus, reduce dalla prima sconfitta stagione a Como ma anche dalla sesta gara senza ... Segnala tuttojuve.com