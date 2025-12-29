Graziani ha quasi esaurito la pazienza | Spalletti ha una missione da compiere recuperare questo giocatore! È l’unico che manca all’appello Ha fatto il suo nome

Graziani, ex calciatore e attuale opinionista, ha sottolineato l'importanza di recuperare un giocatore chiave per la Juventus, ritenendolo essenziale per completare la rosa. Durante un intervento, ha evidenziato come Spalletti abbia il compito di lavorare in questa direzione, facendo il nome di un atleta ancora fuori dal team. La sua analisi si inserisce nel contesto della recente vittoria contro il Pisa, con un focus sulla strategia di rinforzo.

Graziani, ex attaccante ed ora opinionista, si è espresso così sulla Juventus dopo la vittoria contro il Pisa. Le sue parole. Nel salotto televisivo de La Domenica Sportiva, Ciccio Graziani ha offerto un'analisi lucida sul momento della Juventus, soffermandosi sui due volti opposti della medaglia bianconera: l'entusiasmo generato dalle giocate di Edon Zhegrova e l'enigma tattico legato a Teun Koopmeiners. L'ex attaccante campione del Mondo '82 ha tracciato la via per il definitivo salto di qualità della squadra di Luciano Spalletti. Zhegrova, l'anarchico che accende la fantasia. Le parole più dolci sono state riservate a Edon Zhegrova.

