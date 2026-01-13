Grattacielo task force Il dramma sfollati | dopo il Palapalestre ora ’apre’ la Rivana
Dopo l’incendio nella torre B del grattacielo di via Felisatti, si susseguono incontri presso la Prefettura per coordinare le operazioni di assistenza agli sfollati. La task force si concentra sulle misure di emergenza, mentre si valuta l’apertura di nuove strutture, come la Rivana, per rispondere alle esigenze dei cittadini coinvolti. Un momento di confronto necessario per garantire una risposta efficace e coordinata alla crisi.
Tre incontri in poche ore, uno dopo l’altro. Scenario, quello della Prefettura, dove anche ieri mattina si è ritrovato il Centro coordinamento soccorsi (Ccs) per fare il punto dopo l’incendio che, nella notte tra sabato e domenica, si è sviluppato nella torre B del grattacielo di via Felisatti. Un tavolo tecnico, presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello, dove erano presenti tutti i responsabili istituzionali e militari della città: Comune, forze dell’ordine, vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia locale, Croce rossa e Azienda sanitaria locale, oltre all’amministratore dell’immobile. IL NODO SFOLLATI Primo problema, all’ordine del giorno, il nodo sfollati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
