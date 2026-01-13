Dopo l’incendio nella torre B del grattacielo di via Felisatti, si susseguono incontri presso la Prefettura per coordinare le operazioni di assistenza agli sfollati. La task force si concentra sulle misure di emergenza, mentre si valuta l’apertura di nuove strutture, come la Rivana, per rispondere alle esigenze dei cittadini coinvolti. Un momento di confronto necessario per garantire una risposta efficace e coordinata alla crisi.

Tre incontri in poche ore, uno dopo l’altro. Scenario, quello della Prefettura, dove anche ieri mattina si è ritrovato il Centro coordinamento soccorsi (Ccs) per fare il punto dopo l’incendio che, nella notte tra sabato e domenica, si è sviluppato nella torre B del grattacielo di via Felisatti. Un tavolo tecnico, presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello, dove erano presenti tutti i responsabili istituzionali e militari della città: Comune, forze dell’ordine, vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia locale, Croce rossa e Azienda sanitaria locale, oltre all’amministratore dell’immobile. IL NODO SFOLLATI Primo problema, all’ordine del giorno, il nodo sfollati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo, task force. Il dramma sfollati: dopo il Palapalestre ora ’apre’ la Rivana

Leggi anche: Task force di aiuti al Palapalestre. Pronti ad accogliere 80 persone: "Al grattacielo abbiamo lasciato tutto"

Leggi anche: Grattacielo, seconda notte al Palapalestre. Gli sfollati recuperano i loro beni negli immobili

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Grattacielo, task force. Il dramma sfollati: dopo il Palapalestre ora ’apre’ la Rivana; Task force di aiuti al Palapalestre. Pronti ad accogliere 80 persone: Al grattacielo abbiamo lasciato tutto; A Milano una task force di psicologi nel liceo dei ragazzi feriti a Crans-Montana.

Grattacielo, task force. Il dramma sfollati: dopo il Palapalestre ora ’apre’ la Rivana - Al via gli accessi negli appartamenti danneggiati per recuperare i beni primari. msn.com