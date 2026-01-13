Incendio al Grattacielo da domenica il Palapalestre non potrà più accogliere gli sfollati

Dopo l’incendio al Grattacielo, il Palapalestre non potrà più accogliere gli sfollati a partire da domenica. La situazione di emergenza richiede un aggiornamento delle procedure organizzative, per garantire un intervento efficace e sostenibile nel tempo. Continuiamo a monitorare gli sviluppi e a fornire informazioni accurate sulla gestione dell’emergenza e sulle misure adottate.

Il tempo passa, ma l'emergenza non si placa. Dopo l'incendio del Grattacielo, infatti, si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi: rapidi in una prima fase, ma ora le modalità organizzative devono essere necessariamente riviste. Come disposto nell'ultima riunione in Prefettura (avvenuta.

