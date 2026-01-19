Google trasforma Gemini in un assistente che sa cosa hai scritto visto e cercato | funzioni e rischi per la privacy

Google presenta Gemini, un assistente digitale in grado di ricordare e analizzare le attività passate di utenti, come testi, visualizzazioni e ricerche. Questa innovazione apre nuove possibilità nel miglioramento dei servizi, ma solleva anche importanti questioni sulla privacy e sulla gestione dei dati personali. In questo articolo, esploreremo le funzioni di Gemini e i potenziali rischi legati alla tutela della privacy degli utenti.

Google ha appena alzato il sipario su quella che potrebbe essere la svolta più significativa nell’evoluzione degli assistenti conversazionali. Si chiama Personal Intelligence ed è la nuova funzione beta di Gemini che trasforma radicalmente il modo in cui l’intelligenza artificiale può conoscerci, comprenderci e servirci. Non si tratta di un semplice aggiornamento: è un cambio di paradigma che solo un colosso come Google può permettersi di operare, grazie all’ecosistema sconfinato di servizi e dati che gestisce. Fino a ieri, Gemini poteva già interagire con Gmail, Calendar, Drive e altri servizi Workspace, recuperando informazioni su nostra esplicita richiesta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Google ha annunciato l’introduzione dell’intelligenza artificiale su Gmail, con funzionalità integrate tramite la piattaforma Gemini. A partire dal 2026, tutti gli utenti potranno accedere a queste novità, che finora erano disponibili solo con abbonamento. Questa evoluzione mira a migliorare l’efficienza e la gestione delle comunicazioni, offrendo strumenti avanzati per semplificare le attività quotidiane senza alterare l’esperienza di utilizzo.

