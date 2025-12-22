Google Gemini entra in cucina e il frigorifero si trasforma in un assistente personale
L’intelligenza artificiale non è più solo qualcosa di ‘invisibile’ e, da qualche tempo,sta diventando parte integrante delle nostre case oltre che del nostro lavoro nelle aziende. In questo senso, Samsung Electronics ha annunciato l’integrazione di Google Gemini nei suoi nuovi frigoriferi di fascia alta. Una svolta che cambia il modo di conservare, gestire e persino pensare il cibo. Ecco come funziona. Gemini nel frigorifero: cosa cambia davvero. La nuova gamma ‘Bespoke AI’ porta l’intelligenza artificiale generativa direttamente nello schermo del frigorifero. Non solo comandi vocali. Non solo n otifiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Samsung porta l’AI Gemini in cucina: riconoscimento alimentare avanzato e nuova cantina vino smart.
