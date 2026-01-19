Glifosato ritirato lo studio che lo dichiara innocuo | È ora di vietarlo per salvare le falde
Recentemente, uno studio che aveva sostenuto l'innocuità del glifosato è stato ritirato dalla letteratura scientifica. Questa decisione solleva interrogativi sulla sicurezza di questo erbicida, considerato da molti un rischio per le falde acquifere e l'ambiente. È importante riconsiderare l'utilizzo del glifosato e valutare politiche di divieto per proteggere risorse fondamentali come l'acqua.
Glifosato, uno degli studi scientifici più citati a difesa dell'innocuità dell'erbicida è stato ritirato dalla letteratura scientifica. Un colpo durissimo per la credibilità del diserbante più usato al mondo e per le politiche che, per oltre vent'anni, ne hanno consentito l'impiego. Lo studio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Glifosato, ritirato dopo 25 anni lo studio diventato “pietra miliare” che difendeva l’erbicida Roundup
Leggi anche: Crolla dopo 25 anni uno dei pilastri della difesa del glifosato: ritrattato lo studio di Williams, Kroes e Munro
