Glifosato ritirato lo studio che lo dichiara innocuo | È ora di vietarlo per salvare le falde

Recentemente, uno studio che aveva sostenuto l'innocuità del glifosato è stato ritirato dalla letteratura scientifica. Questa decisione solleva interrogativi sulla sicurezza di questo erbicida, considerato da molti un rischio per le falde acquifere e l'ambiente. È importante riconsiderare l'utilizzo del glifosato e valutare politiche di divieto per proteggere risorse fondamentali come l'acqua.

