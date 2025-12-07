Crolla dopo 25 anni uno dei pilastri della difesa del glifosato | ritrattato lo studio di Williams Kroes e Munro
Dopo un quarto di secolo, uno dei riferimenti scientifici più citati a sostegno della sicurezza del glifosato crolla definitivamente. La prestigiosa rivista Regulatory Toxicology and Pharmacology ha formalmente ritirato lo studio del 2000 firmato. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it
Dopo 25 anni, ritirato uno dei più importanti studi sulla sicurezza del glifosato (dietro c’era Monsanto) - La prestigiosa rivista Regulatory Toxicology and Pharmacology ha ritirato uno studio chiave sulla sicurezza del glifosato ... Scrive greenme.it