Crolla dopo 25 anni uno dei pilastri della difesa del glifosato | ritrattato lo studio di Williams Kroes e Munro

7 dic 2025

Dopo un quarto di secolo, uno dei riferimenti scientifici più citati a sostegno della sicurezza del glifosato crolla definitivamente. La prestigiosa rivista Regulatory Toxicology and Pharmacology ha formalmente ritirato lo studio del 2000 firmato. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

crolla dopo 25 anniDopo 25 anni, ritirato uno dei più importanti studi sulla sicurezza del glifosato (dietro c’era Monsanto) - La prestigiosa rivista Regulatory Toxicology and Pharmacology ha ritirato uno studio chiave sulla sicurezza del glifosato ... Scrive greenme.it

