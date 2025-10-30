Giustizia giornata storica | sì finale alla separazione delle carriere dei magistrati

Via libera finale del Senato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. I voti a favore sono 112, i contrari 59, e 9 astenuti. La riforma viene approvata in quanto il via libera ha incassato la maggioranza assoluta richiesta dalla Costituzione per le seconde letture dei due rami del Parlamento. Con il voto di palazzo Madama si concludono quindi le quattro letture conformi previste dalla Costituzione. Con il via libera definitivo del Senato, il Parlamento completa l'iter di riforma della Costituzione: la separazione delle carriere modifica il Titolo IV della Carta, con l'obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia, giornata storica: sì finale alla separazione delle carriere dei magistrati

