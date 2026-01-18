Pagelle Atalanta Under 23-Salernitana 0-1 | De Boer decisivo Liguori fumoso Ferrari spento
Nella partita tra Atalanta Under 23 e Salernitana, la squadra campana si impone 1-0 grazie a una rete di De Boer. La gara si è caratterizzata per una prestazione complessivamente sottotono, con Liguori apparso impreciso e Ferrari poco incisivo. La vittoria rappresenta un importante passo avanti per la Salernitana nel cammino del 2026.
La Salernitana ritrova il sorriso a Caravaggio: prima vittoria del 2026, decide De Boer. La Salernitana espugna Caravaggio e trova la prima vittoria del 2026, battendo 1-0 l’ Atalanta Under 23 al termine di una gara tutt’altro che brillante. Dopo il disastroso ko di Siracusa e il pareggio interno con il Cosenza, i granata conquistano tre punti pesanti più per la classifica (salgono a quota 42) che per il gioco espresso. La squadra di Raffaele, in piena emergenza per virus influenzale e squalifiche, si presenta in maglia biancazzurra con diverse scelte obbligate: Capomaggio confermato al centro della difesa e Iervolino titolare per la prima volta da quando veste la maglia granata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
