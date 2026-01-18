Pagelle Atalanta Under 23-Salernitana 0-1 | De Boer decisivo Liguori fumoso Ferrari spento

Nella partita tra Atalanta Under 23 e Salernitana, la squadra campana si impone 1-0 grazie a una rete di De Boer. La gara si è caratterizzata per una prestazione complessivamente sottotono, con Liguori apparso impreciso e Ferrari poco incisivo. La vittoria rappresenta un importante passo avanti per la Salernitana nel cammino del 2026.

