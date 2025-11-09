Il Capitolo BNI Meta Papias a Pavia Orienta Giovani 2025 | al fianco delle nuove generazioni e aperti al futuro
Si è chiusa con grande partecipazione la quinta edizione di Pavia Orienta Giovani (POG), l’appuntamento dedicato all’orientamento scolastico e professionale che, dal 6 all’8 novembre, ha trasformato il Palazzo delle Esposizioni di Pavia nel punto di incontro tra scuola, formazione e mondo del lavoro. Promosso dal Comune di Pavia, dalla Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia e da PaviaSviluppo, l’evento ha coinvolto studenti di terza media e dell’ultimo anno delle scuole superiori, offrendo strumenti concreti per scegliere con consapevolezza il proprio percorso formativo e professionale. Tra i protagonisti di questa edizione, il Capitolo BNI Meta Papias, che per il secondo anno consecutivo ha partecipato con entusiasmo sia al Forum del 6 novembre sia ai colloqui individuali del 7 novembre, mettendo a disposizione dei giovani l’esperienza e le competenze dei propri imprenditori e professionisti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
