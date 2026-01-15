Il Giappone e la Corea del Sud hanno recentemente mostrato un lato inaspettato, con i rispettivi leader politici, Sanae Takaichi e Lee Jae Myung, impegnati in un’esibizione di batteria prima di un incontro diplomatico a Tokyo. Un gesto che ha attirato l’attenzione, unendo momenti di comunicazione politica e musicale in un contesto di dialogo tra i due paesi.

Il Giappone e la Corea del Sud hanno due governi Pop, sia dal punto di vista musicale che politico. La premier nipponica Sanae Takaichi e l’omologo di Seul, LeeJae Myung, hanno suonato insieme la batteria prima di un incontro diplomatico a Tokyo martedì. L’esibizione è stata ripresa dalle telecamere dei giornalisti, che li hanno ripresi mentre percuotevano tamburi e piatti, al ritmo delle famose canzoni K-pop tra cui Dynamite dei BTS e Golden dal film di successo Demon Hunters. Entrambi indossavano le stesse tute abbinate; la performance dei due leader un omaggio al passato di Takaichi, che da giovane suonava come batterista in una band heavy metal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giappone e Corea del Sud hanno due governi Pop: Takaichi e Lee suonano la batteria prima dell’incontro diplomatico (video)

