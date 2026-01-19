Giorgia Meloni ricuce lo strappo con Trump sull' Artico e scommette sul ruolo Nato

Giorgia Meloni ha cercato di ricucire le tensioni con Donald Trump riguardo alle questioni strategiche nell’Artico, enfatizzando invece il ruolo della NATO. Intervenendo sulla recente escalation tra gli Stati Uniti e l’Europa riguardo alla Groenlandia, Meloni ha sottolineato l’importanza di un dialogo aperto e di un’alleanza solida, senza alimentare divisioni, ma puntando a un approccio equilibrato e condiviso tra alleati europei e americani.

«Dagli europei parte un’iniziativa non anti-Usa ma contro altri». Giorgia Meloni, in procinto di rientrare dalla missione asiatica in Giappone e Corea, non si tira indietro quando viene interpellata sulle frizioni maturate nelle ultime 24 ore tra gli “appetiti” strategici di Donanld Trump sulla Groelandia e le reazioni (tra il preoccupato e lo stizzito) dei partner europei. Giorgia, insomma, si ritaglia un ruolo di mediazione per alleggerire le tensioni. E stemperare il clima già sufficientemente teso a livello internazionale. Non bastasse il conflitto tra Russia e Ucraina ai bastioni orientali d’Europa, consapevoli del terremoto in Medioriente che si trascina da due anni, preoccupati dal rimescolamento in salsa venezuelana degli equilibri del continente americano c’è anche da far i conti con la polveriera iraniana che ogni giorno svela macabri e preoccupanti contorni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Rottura, assenza e dietrofront: la maggioranza ricuce lo strappo con Casa Riformista-Noi di Centro

Dopo un iniziale scontro, la maggioranza in Regione Campania ha deciso di ricucire le divergenze con Casa Riformista-Noi di Centro. La recente riunione ha segnato un passo verso una stabilizzazione politica, rafforzando il dialogo tra le parti e riaprendo un percorso condiviso per il prosieguo dell’attività regionale.

Giorgia Meloni: “L’Artico deve essere al centro delle priorità di Ue e Nato”

Giorgia Meloni sottolinea l'importanza strategica dell’Artico, auspicando che la regione diventi una priorità costante per l’Unione Europea e la Nato. La nostra posizione riflette la necessità di monitorare e affrontare le sfide e le opportunità che l’Artico rappresenta, riconoscendo il ruolo crescente di questa area nel contesto geopolitico globale. È fondamentale mantenere un approccio equilibrato e responsabile per tutelare gli interessi italiani e europei nella regione.

