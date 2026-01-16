Giorgia Meloni | L’Artico deve essere al centro delle priorità di Ue e Nato

Giorgia Meloni sottolinea l'importanza strategica dell’Artico, auspicando che la regione diventi una priorità costante per l’Unione Europea e la Nato. La nostra posizione riflette la necessità di monitorare e affrontare le sfide e le opportunità che l’Artico rappresenta, riconoscendo il ruolo crescente di questa area nel contesto geopolitico globale. È fondamentale mantenere un approccio equilibrato e responsabile per tutelare gli interessi italiani e europei nella regione.

La posizione dell'Italia sulla regione strategica del Nord. L' Artico deve diventare una priorità stabile per l'Unione europea e per la Nato. È questo il messaggio ribadito dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea l'importanza crescente della regione dal punto di vista geopolitico, strategico e della sicurezza internazionale. Una presenza coordinata per evitare nuove tensioni. Secondo la premier, l' Alleanza Atlantica è chiamata a cogliere un'opportunità decisiva: rafforzare una presenza condivisa e organizzata nell'area artica, capace di prevenire possibili escalation e di rispondere alle interferenze di attori esterni interessati a espandere la propria influenza.

