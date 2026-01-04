Rottura assenza e dietrofront | la maggioranza ricuce lo strappo con Casa Riformista-Noi di Centro

Dopo un iniziale scontro, la maggioranza in Regione Campania ha deciso di ricucire le divergenze con Casa Riformista-Noi di Centro. La recente riunione ha segnato un passo verso una stabilizzazione politica, rafforzando il dialogo tra le parti e riaprendo un percorso condiviso per il prosieguo dell’attività regionale.

Prima lo scontro. Poi la tregua forzata. La maggioranza in Regione Campania riscrive la scena dopo lo strappo consumato nel primo Consiglio. Il dietrofront è fissato in agenda. Già nel prossimo Consiglio Regionale della Campania. Dopo la clamorosa assenza dei cinque consiglieri di Casa Riformista – Noi di Centro alle votazioni del 29 dicembre, l'elezione del Questore in quota maggioranza verrà ripetuta. Una retromarcia politica, più che tecnica. A fare un passo di lato è Raffaele Aveta, eletto in un clima da gelo istituzionale e poi dimessosi. Al suo posto arriverà Vincenzo Alaia, pronto a rientrare dalla porta principale.

