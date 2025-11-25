La rinascita dell' Ex Gil si mostra il nuovo Auditorium della Musica | Effetto wow assicurato

Forlitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende forma l'Auditorium Conad - Città di Forlì, che sta sorgendo all'ex Gil in via della Libertà. “Le lavorazioni alla sala della musica, al foyer e al bar sono praticamente concluse”, ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani, rispondendo ad un’interrogazione presentata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

