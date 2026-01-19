Giannichedda | Coi piedi a ferro da stiro marcavo Zidane Stroppa entrò con la 500 in spogliatoio e

Giannichedda ricorda momenti della sua carriera, tra aneddoti sul campo e incontri con altri giocatori. L’ex centrocampista, ora allenatore della Rappresentativa Serie D, condivide esperienze che riflettono il suo percorso e la sua crescita nel calcio, tra sfide, humor e determinazione. Un racconto che offre uno sguardo autentico sulla vita di un calciatore e allenatore, evidenziando valori di impegno e passione.

Giannichedda ha fatto sua quella famosa canzone di Ligabue: “Altro che mediano, ‘una vita da. Giuliano’. Me la canticchiava sempre Stefano Fiore ai tempi dell’Udinese, quando correvo per tutto il campo a recuperare palloni. Non ho mai avuto il talento dei grandi, il mio compito era buttare giù gli avversari”. L’ex centrocampista classe ’51 è partito dai dilettanti nella sua Pontecorvo, in provincia di Frosinone, ed è arrivato fino in Champions League vestendo le maglie di Lazio e Juventus: “Ho marcato Ronaldo, Henry, Totti, pure un giovanissimo Messi. In biancoceleste sono diventato capitano, ascoltando Del Piero ho capito cosa significa essere un leader”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giannichedda: "Coi piedi a ferro da stiro marcavo Zidane. Stroppa entrò con la 500 in spogliatoio e..." Leggi anche: Napoli, picchia la moglie con un ferro da stiro: arrestato 66enne Leggi anche: Picchia la moglie a sangue con un ferro da stiro: lei finisce in ospedale La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Giannichedda: "Coi piedi a ferro da stiro marcavo Zidane. Stroppa entrò con la 500 in spogliatoio e..." - L’ex centrocampista ora allenatore della Rappresentativa Serie D: "Luiso a Sora mi prendeva in giro per la tecnica, ma compensavo con la grinta. msn.com

L’hai rifatto @ciccio_cavaliere!!! Dal 19 al 21 gennaio, a Milano, si terrà il raduno nazionale per la Rappresentativa Serie D che si concluderà con un’amichevole contro @inter Il tecnico Giannichedda ha convocato 22 giocatori nati tra il 2007 e il 2008..una list - facebook.com facebook

