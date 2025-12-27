Ha picchiato la moglie colpendola con il ferro da stiro, colpendola poi in testa con un mestolo da cucina e sbattendola con il volto sullo spigolo del frigorifero, senza che i figli siano riusciti a fermare la furia. I Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, insieme alla Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, hanno arrestato un 66enne che ieri ha massacrato la moglie, di 61 anni, lasciandola in condizioni gravi. I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione dopo la segnalazione di una lite in famiglia, trovando la donna ferita e sanguinante, con tracce di sangue in diversi ambienti della casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, picchia la moglie con un ferro da stiro: arrestato 66enne

Picchia la moglie a sangue con un ferro da stiro: lei finisce in ospedale - "Fratture costali multiple, composte e scomposte, con necessità di osservazione per successivo ricovero, prognosi non definita ma non riservata”. napolitoday.it